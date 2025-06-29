شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا برعاية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بتوقيع حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا في العاصمة الأمريكية واشنطن على اتفاق السلام، باعتباره خطوة مهمة على طريق إنهاء الصراع، وترسيخ الاستقرار والسلام والازدهار المستدام في منطقة البحيرات العظمى والقارة الإفريقية.



وأكدت الخارجية البحرينية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - تقدير مملكة البحرين لدور الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في رعاية توقيع هذا الاتفاق التاريخي، بوساطة من دولة قطر الشقيقة، مؤكدة دعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحروب وتسوية النزاعات كافة عن طريق الحوار والسبل السلمية، بما يعزز السلم والأمن الدوليين.