شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الليبى يتجه للمصادقة بالإجماع على الاتفاقية البحرية مع تركيا هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر من مجلس النواب الليبي، أن المجلس يسير نحو المصادقة على الاتفاقية البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا، مؤكدا أن رئاسة المجلس أبدت موافقتها على تمرير الاتفاقية.

وأضاف أن رئاسة المجلس أبدت موافقتها على تمرير الاتفاقية والتصويت عليها خلال جلسة رسمية مرتقبة هذا الأسبوع.



وأوضح المصدر أن هناك توافقا واسعا داخل مجلس النواب بشأن أهمية الاتفاقية التي من شأنها تعزيز التعاون البحري وحماية الحقوق السيادية لليبيا في مناطقها الاقتصادية الخالصة.

ولفت إلى أن النقاشات الجارية داخل اللجان البرلمانية تسير في اتجاه دعم الاتفاقية بالإجماع دون أي معارضة تذكر.