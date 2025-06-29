شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد لبنانيان وأصيب آخران، مساء اليوم /السبت/، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة محرونة، جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن حصيلة ضحايا غارة الاحتلال التي استهدفت دراجة نارية في بلدة محرونة ارتفعت إلى شهيدين وجريحين.



وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذيفة مدفعية سطح أحد المنازل المأهولة في حي كروم المراح بمدينة ميس الجبل، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان، دون تسجيل إصابات.