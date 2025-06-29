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الاحتلال يعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله بـ بنت جبيل

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الاحتلال يعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله بـ بنت جبيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/ مقتل مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بني جبيلفي حزب الله خلال هجوم في منطقة كونين، وفقا ما أوردته قناة (اي 24) الإسرائيلية.


ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية سيلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، مع مسؤولين في البيت الأبيض الإثنين المقبل، مضيفة أن محادثات ديرمر ستركز على إنهاء الحرب في غزة والمفاوضات الأمريكية الإيرانية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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