شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شهيدا معظمهم أطفال بقصف للاحتلال الإسرائيلي قرب مدرسة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد اليوم /السبت/ 20 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي للمرة الثانية حي التفاح شرق مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 20 مواطنا بينهم 9 أطفال وإصابة العشرات بجروح أغلبها خطيرة، بعد استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدرسة عبد الفتاح حمود بشارع يافا في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.



كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، بعد قصف الاحتلال محيط مدخل البريج، وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 58 مواطنا أغلبهم أطفال ونساء؛ جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون، اليوم /السبت/ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها، إن مواطنا استشهد جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارتين على بلدة جباليا والنزلة شمال قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بلغت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 56 ألفا و412 شهيدا، و133 ألفا و54 مصابا.