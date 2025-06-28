شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: تصريح ترامب بإنهاء حرب غزة خلال أسبوع فاجأ إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئولين إسرائيليين "لا نفهم تفاؤل ترامب بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل".

وأكدت "تصريح ترامب فاجأ إسرائيل التي لم تبلغ مسبقا بأي تغيير أو تقدم يبرر الموقف، مشيرة " لا مؤشرات على مرونة أو تغير في موقفي حماس ونتنياهو بشأن إنهاء الحرب".

وأكدوا "يبدو أن تفاؤل ترامب أمنية أو محاولة لاستغلال زخم انتهاء الحرب مع إيران".

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات قريبا، وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، قالت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين، حسبما ذكرت شبكة العربية.

ونقل موقع أكسيوس عن مسئولين، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يريد وقفا لإطلاق النار واتفاقا لإطلاق سراح "الرهائن" فى غزة فى أسرع وقت ممكن.

وأكد أكسيوس، أن نتنياهو يريد لقاء ترامب بالبيت الأبيض ليحتفلا بالقصف المشترك لبرنامج إيران النووي.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر سياسية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمارس ضغطا شديدا على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ضغط ترامب على نتنياهو بدأ قبل الهجوم على إيران واستؤنف فور انتهائه.