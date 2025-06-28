شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمى لليونيسيف: إسرائيل تمنع دخول الغذاء والماء والعلاج لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت شبكة "إن بي سي" نيوز الأمريكية عن المدير الإقليمي لليونيسيف أن إسرائيل تمنع دخول الغذاء والماء والعلاجات الغذائية لقطاع غزة.

وأكد "الوضع الحالى فى قطاع غزة ينذر بارتفاع حاد لحالات سوء التغذية.

وأضاف "لا حليب أطفال ولا حليب طبيا للمواليد الخدج لدينا، مشيرا إلى وجود "سوء التغذية لدى الحوامل والمرضعات يفاقم سوء التغذية بين الأطفال".