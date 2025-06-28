شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: نظام المساعدات الأمريكى الإسرائيلى بغزة ساحة للقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نظام توزيع المساعدات الأمريكى الإسرائيلى فى غزة بات ساحة للقتل.

وأكدت "أن التقارير مقتل أكثر من 400 مجوّع منذ بدء تشغيل الآلية الأميركية الإسرائيلية قبل شهر واحد فقط، ويجب العودة إلى نظام توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة ووضع حد لهذه الفظاعة".

وأشارت الوكالة "نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة ورفع الحصار لاستعادة تدفق منتظم للإمدادات المنقذة للحياة".