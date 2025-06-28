الخليج اليوم .. مصر تقر ضوابط جديدة لأداء العمرة وتطالب شركات السياحة بالالتزام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قررت وزارة السياحة في مصر اعتماد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الحالي، بهدف رفع كفاءة تنظيم رحلات العمرة وتعزيز آليات الرقابة.

وشملت الضوابط الجديدة إلزام كل شركة سياحة بتسجيل 5 مشرفين سياحة دينية كحد أدنى، مع وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا، وجواز قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة من دون أن يتضمن السعر قيمة وسيلة السفر.

وأشارت سامية سامي، مساعد وزير السياحة لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، وتستهدف رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط، ومنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية.

وأوضحت المسؤولة المصرية أن الضوابط تمنح شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد 1447هــ، وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أية مخالفات قانونية قائمة على الشركة أو مجازاة سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة لهذا العام.

وكشفت مساعد وزير السياحة لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج أن من أبرز المستجدات التي شهدتها الضوابط هذا الموسم يخص إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. ونصت الضوابط على ضرورة أن يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمداً من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة عن 1250 مترًا فأكثر.

و أجازت الضوابط التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الإقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، كما يجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة.

وشددت الضوابط على الالتزام بشروط رحلات العمرة بالطريق البري، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، و تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين.

وراعت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية، إلى جانب التزام الشركات المصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه بين الشركة والمعتمر، وذلك بهدف ضمان إعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.

وألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، إلى جانب تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية.

وناشدت الوزارة، المواطنين، بعدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، وأن يتم حجز رحلات عمرة فقط من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وتجنب التعرض للنصب أو الاحتيال.

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت اليوم، عن عودة جميع رحلات حجاج السياحة المصريين.

وقالت في بيان رسمي إن موسم الحج هذا الموسم يعتبر واحدا من أنجح مواسم الحج التي مرت على قطاع السياحة الدينية في السنوات الأخيرة، لا سيما في ضوء تضافر جهود كافة الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية، مما كان له بالغ الأثر على سير الموسم بشكل منتظم وتقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة المصريين.

وسبق وأن قدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة كلَّ عامٍ في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصها الدائمِ على توفير سبل الراحة والأمان لهم، وتيسيرِ أداء المناسك في أجواءٍ من السكينة والتآلف والإخاء.