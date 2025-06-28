الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن.. والحوثي: استهدفنا بئر السبع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت صاروخاً قادماً من اليمن، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار في جنوبي إسرائيل في أعقاب إطلاق الصاروخ.

وقال الحوثيون في اليمن، إنهم أطلقوا صاروخا على إسرائيل، في إعلان هو الأول منذ التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق مقذوف من اليمن.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، تنفيذ عملية عسكرية نوعية "استهدفت هدفا حساسا" في منطقة بئر السبع، وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار".

وقبلها، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

وأضاف الجيش في منشور عبر تطبيق "تيليغرام"، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

وبعدها، نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على الإنترنت عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنه" فور اكتشاف عملية إطلاق الصاروخ، قامت أنظمة الدفاع بالعمل على اعتراض التهديد".

وبعد دقائق قليلة تم إطلاق صافرات الإنذار، وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية:" أن الحادث انتهى" وقالت خدمة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية إنه لم تحدث إصابات ولم يتم تسجيل أى آثار للحادث.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، بزعم أنها لمساندة غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

بالمقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو (تموز) 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، يطلق الحوثيون الذين يسيطرون على أنحاء كثيرة من اليمن، الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ويستهدفون حركة الملاحة في البحر الأحمر مما أحدث اضطرابات في التجارة العالمية.

يذكر أن معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون إما جرى اعتراضها أو لم تصل لأهدافها. ونفذت إسرائيل سلسلة من الضربات ردا على ذلك.