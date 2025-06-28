الخليج اليوم .. الداخلية السعودية: القتل تعزيراً لـ 3 مصريين ومواطن أقدموا على تهريب المخدرات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في أربعة جناة، ثلاثة منهم مصريو الجنسية، في منطقة تبوك، جراء تهريبهم المخدرات.

وذكر بيان الداخلية السعودية أن سعيد سليمان صالح دخيل، مصري الجنسية، أقدم بالاشتراك مع أحمد غريب سليمان محمد، مصري الجنسية، وخالد صالح سالم، مصري الجنسية على تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدرين إلى المملكة، فيما تلقى عواد بن مسلم بن سليمان الذيباني (سعودي الجنسية) الكمية المهربة.

وقبضت الجهات الأمنية على الجناة المذكورين، ليسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.