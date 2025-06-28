اخبار الخليج

الخليج اليوم .. السعودية تدين وتستنكر استمرار أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. السعودية تدين وتستنكر استمرار أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها لاستمرار أعمال العنف التي يشنها مستوطنون إسرائيليون بحمايةٍ من قوات الاحتلال ضد مدنيين فلسطينيين، بما فيها الاعتداءات في قرية كفر مالك شرق رام الله.

 

 

وتجدد المملكة إدانتها لاستمرار أعمال العنف الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في غزة، بما فيها استهداف المواقع المدنية التي تؤوي النازحين.

 

 

كما تشـدد السعودية على ضرورة بذل كافة الجهود لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه المشروعة كافة، مجددةً مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا