الخليج اليوم .. جريمة قتل تهز صنعاء القديمة.. يمني يستدرج فتاة ويقطع جثتها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أوضحت مصادر حقوقية يمنية أن شابًا قتل فتاة في حي الفليحي بصنعاء القديمة، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي.

أفاد أحد السكان المحليين أن الجاني استدرج فتاة (من تعز وتقيم في باب اليمن) إلى منزله، ثم قتلها وقطع جثتها، وتخلص من أجزائها بتوزيعها في مواقع مختلفة، منها شبكات الصرف الصحي التابعة لمنزله.

أوضحت المصادر أن اكتشاف الجريمة بدأ قبل أسبوع تقريبًا، عندما لاحظ أحد الجيران انسدادًا في مجاري منزل المشتبه به. استعان الجار بفني صيانة عثر على يد بشرية في المجاري، وأبلغ السلطات المحلية.

بعد بدء التحقيق، أوقفت السلطات الأمنية التابعة للحوثيين المشتبه به. قادت التحقيقات لاحقًا إلى العثور على بقية أجزاء الجثة داخل أكياس بلاستيكية، موزعة في عدة مواقع بالحي، منها بستان الفليحي، وبستان الجوزة، وبستان العلمي.

أثارت الحادثة صدمة واسعة بين السكان المحليين. نفت المصادر الحقوقية شائعات اختفاء أو مقتل عدة فتيات، مؤكدة أن الضحية فتاة واحدة فقط.