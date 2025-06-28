ماليزيا تمنح وزير الحج والعمرة وسام "شخصية العام الهجرى" على المستوى الدولى

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القاهرة - سامية سيد - منحت ماليزيا وسام "شخصية العام الهجري على المستوى الدولي" لوزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك تقديرًا للإسهامات المؤثرة في تطوير منظومة الحج والعمرة؛ بما يعزز من تجربة ضيوف الرحمن.

ويأتي منح الوسام لوزير الحج والعمرة في إطار "جائزة شخصية مع الهجرة" التي تُمنح سنويًا لشخصيتين بارزتين، إحداهما ماليزية والأخرى من خارج ماليزيا، تقديرًا لإسهاماتهما الإيجابية في خدمة المجتمعات وتعزيز القيم الإسلامية النبيلة، وتُعد الجائزة إحدى أبرز الجوائز الرسمية في ماليزيا، وتُمنح بالتزامن مع ذكرى الهجرة النبوية، تكريمًا لأولئك الذين أسهموا في إحداث أثر فاعل في المجتمعات وخاصة خدمة الإسلام.

وجرى التكريم خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمناسبة حلول العام الهجري الجديد برعاية من ملك ماليزيا إبراهيم بن اسكندر، وتحت شعار "بناء أمة مدنية"، وبحضور رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ووزير الشؤون الدينية بماليزيا الدكتور محمد نعيم بن حاج مختار.

ويُعد هذا الوسام تكريمًا دوليًا للمملكة العربية السعودية؛ على ما تبذله من جهود حثيثة في خدمة الحرمين الشريفين، وتيسير أداء مناسك الحج والعمرة للمسلمين من مختلف دول العالم ضمن إطار رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانة المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بصفتها مصدر إشعاع وملتقى إنسانيًا وحضاريًا في العالم الإسلامي.