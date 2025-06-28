شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يصدر إنذارًا بإخلاء مناطق فى وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربى، كولونيل أفيخاى أدرعى، بيانًا جديدًا اليوم السبت يطالب فيه سكان مناطق وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم فورًا، فى ظل العمليات العسكرية المكثفة التى ينفذها جيش الاحتلال فى المنطقة.



ودعا أدرعى - فى بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - سكان غزة فى مناطق النصيرات والزهراء والمغراقة والأحياء الساحلية الشمالية والنزهة والبادى والبسمة والزهراء والبستانى وبدر وأبو هريرة والروضة والصفا، بالتوجه فورًا نحو منطقة المواصى جنوب القطاع.



وجاء هذا التحذير بعد إعلان مشابه تم توجيهه لسكان المنطقة فى منتصف الليل، ضمن سلسلة من الإخطارات المرتبطة بالتصعيد المستمر فى العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.