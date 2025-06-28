شكرا لقرائتكم خبر عن 58 شهيدا بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مصادر لوسائل إعلام فلسطينية في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 58 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم السبت.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن الأوضاع تزداد سوءا ومأسوية في قطاع غزة، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتعميق الكارثة الإنسانية فى القطاع وترك أثر بالغ على صحة المدنيين، وتهديد حياتهم بشكل مباشر.

وأضاف الشوا - في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /السبت/- أن ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا هو نتيجة طبيعية وخطيرة للواقع المأسوي وحرب التجويع التى يمارسها جيش الاحتلال، في ظل منع دخول المساعدات بكل أشكالها ونفاد ما لدى المنظمات الدولية والمحلية من مواد غذائية أساسية.

وأشار إلى أن هناك 70 ألف طفل حياتهم مهددة بسبب إصابتهم بدرجة متقدمة من سوء التغذية، فضلا عن وجود 112 طفلا يترددون يوميا على العيادات والمستشفيات بسبب سوء التغذية.

وحذر من أن ما يدخل من مساعدات عبر المعابر هي أصناف محددة ولا ترتقي إلى مستوى معالجة سوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال، في ظل عدم توفر المواد الغذائية ذات القيمة العالية اللازمة لانقاذ حياة أبناء الشعب الفلسطيني المُجوعين.