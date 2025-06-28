شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يشعلون النيران في أراضٍ زراعية قرب يبرود شرق رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل مستوطنون إسرائيليون، اليوم /السبت/ النيران في أراضي المزارعين بمنطقة باب الواد التابعة لبلدة يبرود شرق رام الله.

وأوضحت مصادر محلية - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن مستوطنين تسللوا إلى منطقة باب الواد بالبلدة وقاموا بإضرام النار في أعشاب وأراض مزروعة بأشجار الزيتون، في أراضي "باب الواد" من يبرود، وتسببوا باندلاع حريق في مساحات من الأراضي المزروعة، وعرقلوا وصول المواطنين إلى المنطقة، لإخمادها.