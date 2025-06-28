شكرا لقرائتكم خبر عن قادة إندونيسيا وماليزيا يدعون إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك بين إيران وإسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن بيان مشترك أصدره الرئيسان عقب اجتماعهما الليلة الماضية في قصر مرديكا بجاكرتا إنه: " من المهم جدًا أن تكون لدينا رغبة مشتركة في تحقيق السلام، ليس فقط بين إيران وإسرائيل، بل في الشرق الأوسط بأكمله".

وأعرب رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن ارتياحه للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران بعد 12 يومًا من الغارات الجوية المتبادلة، مشيرا إلى أنه إذا حققت إسرائيل وإيران، وكذلك جميع الدول المتصارعة في الشرق الأوسط، السلام، فسيتمكن شعب غزة في فلسطين أيضًا من نيل الاستقلال كدولة حرة وذات سيادة .

وأدان بشدة أفعال إسرائيل، التي قال إنها قد تؤدي إلى إبادة جماعية ضد شعب غزة في فلسطين.

ومن جانبه ، أعرب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن أمله في أن يمهد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الطريق لسلام دائم، قائلا :" نواصل تشجيع جميع الأطراف على السعي إلى حل سلمي، ونرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ونأمل أن تستمر هذه العملية نحو السلام".

وصرح بأن إندونيسيا وماليزيا تقترحان جهدا جماعيا عالميا لتعزيز الحلول السلمية لمختلف النزاعات العالمية كما تدعم البلدان استقلال فلسطين.

وأكد القادة أن حل الدولتين هو المفتاح لإنهاء الأزمة الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة.