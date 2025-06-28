شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الدفاع والداخلية بالسودان يؤديان القسم أمام عبد الفتاح البرهان والان مع تفاصيل الخبر

أدى الفريق حسن داؤود كيان اليمين والقسم كوزير للدفاع فى السودان، كما أدى الفريق بابكر سمرة مصطفى القسم وزيرا للداخلية، أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان.

وحضر مراسم أداء القسم رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور كامل إدريس، الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثلاً لرئيس القضاء.

وعبر الفريق حسن داؤود كيان في تصريح صحفي عن تقديره العميق لقيادة الدولة على الثقة التي أولتها له بتكليفه وزيراً للدفاع، لافتاً إلى أن البلاد تمر بظروف صعبة تتطلب وحدة الصف للحفاظ على وحدة أراضي السودان، وفقا لإعلام مجلس السيادة.

وأكد وزير الدفاع حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والدفاع عن سيادة السودان، وقال "سنعمل بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة على تحقيق أهداف السودان العليا وتلبية تطلعات الشعب السوداني.

وقال وزيرالدفاع، "نطمئن الشعب السوداني بأننا سنكون يداً أمينة على وحدة البلاد وسنسعى لتحقيق حكم السودان بالقانون ومحاسبة كل من يقصر فى مهامه"، مشدداً على أهمية وحدة الصف الوطني لبناء السودان، مشيداً بتضحيات وبسالة القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين والمقاومة الشعبية للذود عن حياض الوطن وترابه ووحدته وسيادته.

وشدد وزير الدفاع على ضرورة تحقيق السلام والأمن والاستقرار لإحداث التنمية المنشودة، مؤكداً أن القوات المسلحة ستعمل على سد الثغرات وحماية الاقتصاد السوداني والمحافظة على مكتسبات البلاد.

من جانبه، أشار الفريق بابكر سمرة مصطفى علي وزير الداخلية، إلى أن السودان يمر بتحديات أمنية مؤكداً قدرة الدولة على تجاوزها، مشيداً بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها، مضيفاً أن القوات المسلحة قادرة على حسم المليشيا الإرهابية ودحرها.

وأشار إلى دور وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة في بسط الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أنه سيتم وضع خطة أمنية أسعافية لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.



وزير الداخلية السوداني الجديد



وزير الدفاع السوداني الجديد