شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات أممية لهدنة إنسانية لمعالجة الوضع المأساوى فى الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يجري اتصالات مع الأطراف المتحاربة في السودان بغية تأمين هدنة إنسانية تُمكّن من معالجة الوضع المأساوي في مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور، غربي البلاد.

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أن الاتصال بالجانبين يهدف بالأساس إلى تحقيق هذه الهدنة، مشيرا إلي الحادث الذي تعرضت فيه قافلة مساعدات كبيرة تابعة لليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي للقصف قبل فترة، منبها إلى أن سكان المنطقة "يتضورون جوعا وهم في وضع صعب للغاية".

وأكد جوتيريش ضرورة تأمين هدنة لتوزيع المساعدات، وأن يتم الاتفاق عليها مسبقا بهدف إعداد عملية توصيل ضخمة للمساعدات في منطقة الفاشر. معربا عن تفاؤله، قائلا تلقيت ردا إيجابيا من الجنرال البرهان، وآمل أن يدرك الجانبان مدى أهمية تجنب الكارثة التي نشهدها في الفاشر.



