شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: قصفنا هدفا إسرائيليا حساسا بصاروخ باليستى فى بئر السبع المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثين في اليمن، تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف حساس تابع للاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع بصاروخ باليستي نوع ذو_الفقار، وتنفيذ عدة عمليات عسكرية الأسبوع الماضي.

بدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد صاروخًا أطلق من اليمن صباح اليوم (السبت)، مما أدى الى دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بجنوب إسرائيل من بينها مدينة ديمونا وبئر السبع وعراد.

وأكد الاحتلال في بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أنه تم اعتراض الصاروخ بعد دقائق من دوي صفارات الإنذار.

ولم تذكر خدمة إسعاف "نجمة داوود" وقوع إصابات جراء إطلاق الصاروخ اليمني الذي جاء بعد مرور 4 أيام على بدء سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.