شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس تنعى والد عزت الرشق القيادى بالحركة والان مع تفاصيل الخبر

نعت حركة حماس، وفاة محمد عزت الرشق (أبو نافذ) والد القيادي في الحركة عزت الرشق (أبوعمر).

وقالت في بيان اليوم السبت: "ببالغ الحزن، وبمزيدٍ من التسليم والرّضا بقضاء الله وقدره، تتقدّم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين والخارج، بخالص التعازي والمواساة إلى الأخ المجاهد عزّت الرّشق (أبو عمر)، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وإلى عموم آل الرّشق الكرام، بوفاة والده المغفور له بإذن الله".

وأشارت حركة حماس إلى أن "الرشق" توفى في العاصمة الأردنية عمّان، مساء الخميس الماضي.