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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد صاروخًا أطلق من اليمن صباح اليوم (السبت) ، مما أدى الى دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بجنوب إسرائيل من بينها مدينة ديمونا وبئر السبع وعراد.


وأكد الاحتلال في بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية أنه تم اعتراض الصاروخ بعد دقائق من دوي صفارات الإنذار.


ولم تذكر خدمة إسعاف "نجمة داوود" وقوع إصابات جراء إطلاق الصاروخ اليمني الذي جاء بعد مرور 4 أيام على بدء سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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