شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد صاروخًا أطلق من اليمن صباح اليوم (السبت) ، مما أدى الى دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بجنوب إسرائيل من بينها مدينة ديمونا وبئر السبع وعراد.



وأكد الاحتلال في بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية أنه تم اعتراض الصاروخ بعد دقائق من دوي صفارات الإنذار.



ولم تذكر خدمة إسعاف "نجمة داوود" وقوع إصابات جراء إطلاق الصاروخ اليمني الذي جاء بعد مرور 4 أيام على بدء سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.