شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف خيم النازحين بحى الرمال غربى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، أن نحو 20 خيمة فُقَد أثرها في مكان القصف بحي الرمال، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيًا وأُصيب آخرون، مساء الجمعة، في قصف جوي إسرائيلي استهدف خيامًا للنازحين بالقرب من دوار فلسطين في حي الرمال غربي مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

كان جنود إسرائيليون بقوات الجيش الاسرائيلى فى قطاع غزة أكدوا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن القادة أمروا القوات بإطلاق النار على حشود غير مسلحة من المواطنين الفلسطينيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية لتفريقهم أو طردهم، حتى عندما كان من الواضح أنهم لا يشكلون أى تهديد.

وفى تقرير نشرته الصحيفة اليوم الجمعة ، شبه أحد جنود الجيش الإسرائيلى فى حديثه لـ "هآرتس" المكان بأنه "حقل قتل" ، وقال "فى المكان الذى كنت متمركزا فيه، كان يقتل ما بين شخص واحد وخمسة أشخاص يوميا ، ويجرى معاملتهم كقوة معادية ، لا توجد تدابير للسيطرة على الحشود ، لا غاز مسيل للدموع ، فقط نيران حية بكل ما يمكن تخيله ، رشاشات ثقيلة، قاذفات قنابل، قذائف هاون ، لست على علم بحالة واحدة من إطلاق النار المضاد ، لا يوجد عدو ، لا أسلحة".