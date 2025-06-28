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الجيش اللبنانى يحبط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان

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الجيش اللبنانى يحبط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان.


وذكرت قيادة الجيش اللبنانى - فى بيان ، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان - أن "دورية من مديرية المخابرات تمكنت أمس من إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات من الأراضى السورية إلى الأراضى اللبنانية فى منطقة بسيبس - الهرمل بشرق لبنان".


وأضاف أنها ضبطت كمية منها، وسُلمت إلى الجهات المعنية وتجرى المتابعة لتوقيف المتورطين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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