شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يحبط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان.



وذكرت قيادة الجيش اللبنانى - فى بيان ، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان - أن "دورية من مديرية المخابرات تمكنت أمس من إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات من الأراضى السورية إلى الأراضى اللبنانية فى منطقة بسيبس - الهرمل بشرق لبنان".



وأضاف أنها ضبطت كمية منها، وسُلمت إلى الجهات المعنية وتجرى المتابعة لتوقيف المتورطين.