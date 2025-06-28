شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم كفر مالك برام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية كفر مالك شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت كفر مالك، وداهمت منازل عدد من المواطنين.

وذكرت المصادر، أن المداهمات تركزت في المنطقة التي شن المستوطنون عليها عدوانا داميا، مساء يوم الأربعاء الماضي، استشهد على إثره 3 مواطنين، وأحرق أثناءه منزل ومركبتان.