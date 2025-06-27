شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تخصص 10 ملايين يورو لدعم القطاع الصحي بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، تخصيص تمويل بقيمة 5 ملايين يورو لمنظمة اليونيسف وآخر بنفس القيمة لمنظمة الصحة العالمية بهدف توفير المساعدات الصحية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية اليوم /الجمعة/ أن المساهمة الأولي ستعمل على توفير اللقاحات ومواد طبية وأنشطة تدريب للعاملين بالمجال الطبي ودعم مستشفى الحلو في غزة، فضلا عن الخدمات لأكثر من 60 حالة من حديثي الولادة شهريا، وتقديم المساعدة الطبية للنساء الحوامل.

وأضاف أن المساهمة الثانية ستركز على دعم الرعاية الصحية الأولية والثانوية للأمراض والوقاية من انتشارها بجانب دعم المرافق الصحية من خلال توفير المواد الطبية.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده ساندت المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ الأزمة من خلال إجراءات ملموسة من بينها مبادرة الغذاء لغزة، قائلا "لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي إزاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها القطاع"