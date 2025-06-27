شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينيا بينهم 5 أطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 14 فلسطينيا بينهم 5 أطفال، وجرح آخرون، اليوم الجمعة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شمال قطاع غزة وشماله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة، استشهد على إثرها 8 فلسطينيين على الأقل بينهم 5 أطفال، عقب أن قصف بالطائرات مدرسة أسامة بن زيد التي تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وقال عن الطواقم المختصة والمواطنون انتشلوا عددا من الشهداء بينهم رضيعة، وكانت جثامينهم أشلاء متفحمة، كما أحدث القصف دمارا واسعا في المكان.

ونقل عن مصادر طبية في مستشفى العودة قولها، إن 6 شهداء ارتقوا، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات على استشهاد 10 مواطنين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت تجمعا للفلسطينيين بالقرب من مدرسة شعبان الريس في حي التفاح شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 47 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.