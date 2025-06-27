شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان مستنكرا اعتداءات إسرائيل على النبطية: نرفض انتهاك سيادتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية وكتب عبر حسابه على "اكس": "أُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية، التي تمثّل خرقًا فاضحًا للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي، كما تشكل تهديدًا للاستقرار الذي نحرص على صونه".

وجدد الجيش الإسرائيلي غاراته على الجنوب اللبنانى؛ حيث نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي ثاني أكبر عدوان على منطقة النبطية بعد توقف حرب ال66 يوما في نوفمبر الماضى ، وعقب العدوان العنيف على الجنوب مطلع شهر مايو الماضى .

تعرضت اليوم الجمعة منطقة النبطية لعدوان عنيف من خلال 20 غارة فى خلال 15 دقيقة ، فى مناطق مرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان والممتدة من موقعي العدو السابقين إبان الاحتلال في تلة الدبشة وعلي الطاهر لموجة من الغارات العنيفة والمتتالية ، واستهدفت مسيرة اسرائيلية شقة في محيط دار المعلمين في النبطية؛ مما أحدث انفجارا مدويا امتدت آثاره لمسافات كبيرة في مناطق الجنوب وحتى ساحل الناقورة والزهراني.

وأشارت المعلومات إلى أن حزاما ناريا استهدف مرتفعات الدبشة وعلي الطاهر، حيث سمعت أصوات الانفجارات في أرجاء الجنوب.

وقد تحركت سيارات الاسعاف إلى المناطق المستهدفة، وتمّ نقل اصابة طفيفة على طريق الخردلى جراء الغارات .

وتسببت الغارات فى إغلاق طريق النبطية -الخردلي بفعل الأحجار والردم الذي تطاير عليها جراء عصف الغارات القريبة منها كما تسببت الغارات باشتعال حرائق في احراج علي الطاهر والدبشة وعملت فرق من الدفاع المدني وبلدية كفرتبنيت على ازالة الردم وفتح الطريق امام السيارات .