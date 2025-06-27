الخليج اليوم .. فيديو تصدي وزارة الدفاع القطرية لصواريخ إيران يثير تفاعلا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقطب فيديو نشرته وزارة الدفاع القطرية لعمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية تفاعلا واسعا، وكشف تفاصيل مثيرة حول الحدث.

ووثق المقطع الذي نشرته وزارة الدفاع على حسابها الرسمي في موقع "إكس" عرض شعار صواريخ "باتريوت" الأمريكية تحت العلم القطري على الزي العسكري، ثم لقطات متتابعة لبطاريات منظومة الصواريخ الدفاعية في مواقعها، تليها مشاهد ليلية مظلمة لإطلاق صواريخ الاعتراض نحو الأهداف في سماء قطر.

وأعادت حسابات قطرية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر المقطع مع تعليقات تعبر عن آرائهم في التصدي للهجوم الإيراني على قاعدة "العديد".

وكتب ناشط: "منظومة الباتريوت الدفاعية القطرية اثبتت فعاليتها في التصدي للهجوم على قطر، ويعتبر الاشتباك الذي تم بين الباتريوت والصواريخ المهاجمة على قطر هو اكبر اشتباك في تاريخ منظومة الباتريوت".

وكتب حساب قائلا: "فخر بجنودنا البواسل وجهودهم في حماية الوطن. الله يعزكم ويحفظ قطر دايما".

وقال آخر: "ربي يحفظكم ويرعاكم من كل شر وسوء.. الله يحفظ قطر ويديم عليها الأمن والأمان".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن إيران نبهت قطر والولايات المتحدة قبل ضربها قاعدة "العديد" الجوية.

وقال الرئيس الأمريكي: "كانوا (الإيرانيين) لطيفين جدا وأعطونا تحذيرا قالوا إننا سنطلق النار على قاعدة العديد في قطر، هل الساعة الواحدة مناسبة؟ قلت حسنا، وأخلى الجميع من القاعدة ولم يصب أحد".

والاثنين الماضي استهدفت إيران قواعد أمريكية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني في الوقت ذاته، بدء عملية "بشائر الفتح" ضد قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة هذا الهجوم، معتبرة أنه يعد "انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ولأحكام القانون الدولي".

في حين أكد مجلس الأمن القومي الإيراني أن العمليات التي نفذتها إيران "خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة قطر وشعبها".