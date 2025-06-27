شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يوافق على إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع فى الفاشر تلبية لدعوة جوتيريش والان مع تفاصيل الخبر

وافق رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان على إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع فى مدينة الفاشر، دعما لجهود الأمم المتحدة وتسهيل وصول الاغاثة للآلاف من السودانيين المحاصرين هناك، والتى دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه البرهان اليوم الجمعة، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي عبر فيه عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً للوزراء في السودان، وأكد دعم الأمم المتحدة للخطوة في سبيل إكمال الانتقال المدنى.

وشدد جوتيريش - وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا) - على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي صدرت في هذا الخصوص.

وأكد البرهان، خلال الاتصال، الجدية في إكمال تشكيل حكومة من المستقلين تتولى بكامل الصلاحيات أعباء الجهاز التنفيذي.