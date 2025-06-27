شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل الأراضى السورية ويسيطر على سد المنطرة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت تقارير عبرية، بدخول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مشارف قرية بيت جن السورية، الواقعة عند سفح جبل الشيخ السوري، على بُعد حوالي 11 كيلومترًا من الحدود مع الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت التقارير بدخول قوات جيش الدفاع الإسرائيلي سد المنطرة في المنطقة العازلة شرق القنيطرة، وسيطرة على السد والذى يعتبر المزود الرئيس للمياه في القنيطرة وأريافها وصولا إلى محافظة درعا، وهو من أكبر وأهم السدود المائية في الجنوب السوري.