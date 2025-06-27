شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: شهيدة و11 مصابًا فى الغارات الإسرائيلية على النبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن غارة طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة النبطية جنوبي لبنان؛ أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد لبنانية وإصابة 11 آخرين بجروح.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأنه في حصيلة غير نهائية لسلسلة الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق على جنوب لبنان؛ أدت إلى إصابة أربعة لبنانيين بجروح طفيفة تم علاجهم في أقسام الطوارئ.

وقد جدد الجيش الإسرائيلي غاراته على الجنوب اللبنانى؛ حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ثاني أكبر عدوان على منطقة النبطية بعد توقف حرب الـ66 يوما في نوفمبر الماضى، وعقب العدوان العنيف على الجنوب مطلع شهر مايو الماضى.

تعرضت اليوم الجمعة منطقة النبطية لعدوان عنيف من خلال 20 غارة فى خلال 15 دقيقة، فى مناطق مرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان والممتدة من موقعي العدو السابقين إبان الاحتلال في تلة الدبشة وعلي الطاهر لموجة من الغارات العنيفة والمتتالية، واستهدفت مسيرة اسرائيلية شقة في محيط دار المعلمين في النبطية؛ مما أحدث انفجارا مدويا امتدت آثاره لمسافات كبيرة في مناطق الجنوب وحتى ساحل الناقورة والزهراني.

وأشارت المعلومات إلى أن حزاما ناريا استهدف مرتفعات الدبشة وعلي الطاهر، حيث سمعت أصوات الانفجارات في أرجاء الجنوب.

وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المناطق المستهدفة، وتمّ نقل اصابة طفيفة على طريق الخردلى جراء الغارات .