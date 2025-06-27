شكرا لقرائتكم خبر عن 20 غارة.. جيش الاحتلال يجدد قصفه على منطقة النبطية بالجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الجيش الإسرائيلي غاراته على الجنوب اللبنانى؛ حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ثاني أكبر عدوان على منطقة النبطية بعد توقف حرب الـ66 يوما في نوفمبر الماضى، وعقب العدوان العنيف على الجنوب مطلع شهر مايو الماضى.

تعرضت اليوم الجمعة منطقة النبطية لعدوان عنيف من خلال 20 غارة فى خلال 15 دقيقة، فى مناطق مرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان والممتدة من موقعي العدو السابقين إبان الاحتلال في تلة الدبشة وعلي الطاهر لموجة من الغارات العنيفة والمتتالية، واستهدفت مسيرة اسرائيلية شقة في محيط دار المعلمين في النبطية؛ مما أحدث انفجارا مدويا امتدت آثاره لمسافات كبيرة في مناطق الجنوب وحتى ساحل الناقورة والزهراني.

وأشارت المعلومات إلى أن حزاما ناريا استهدف مرتفعات الدبشة وعلي الطاهر، حيث سمعت أصوات الانفجارات في أرجاء الجنوب.

وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المناطق المستهدفة، وتمّ نقل اصابة طفيفة على طريق الخردلى جراء الغارات .

وتسببت الغارات فى إغلاق طريق النبطية -الخردلي بفعل الأحجار والردم الذي تطاير عليها جراء عصف الغارات القريبة منها كما تسببت الغارات باشتعال حرائق في احراج علي الطاهر والدبشة وعملت فرق من الدفاع المدني وبلدية كفرتبنيت على ازالة الردم وفتح الطريق امام السيارات.

كما قصفت طائرات موقعا قيل إنه استخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجمات جوية ضد لبنان استهدفت موقعاً كان يُستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية لـ"حزب الله" وذلك في منطقة الشقيف - جنوب لبنان.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ان هذا الموقع يعد جزءاً من مشروع تحت الأرض تم إخراجه عن الخدمة نتيجة غارات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، مشيراً إلى أن "إسرائيل رصدت محاولات لاعادة إعمار الموقع، ولذلك تمت مهاجمته".

واعتبر أدرعي أن "وجود هذا الموقع ومحاولات إعماره تشكل خرقاً فاضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وتابع: "إن الجيش الإسرائيليّ لن يتسامح مع محاولات حزب الله العمل داخل الموقع وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".