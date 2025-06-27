شكرا لقرائتكم خبر عن "رايان إير" تمدد تعليق رحلاتها إلى مطار بن جوريون الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة "رايان إير"، عملاق الطيران الاقتصادى، عن تمديد تعليق رحلاتها إلى مطار بن جوريون الإسرائيلى، رغم استئناف بعض شركات الطيران رحلاتها بعد هدنة القتال مع إيران.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها، إن "رايان إير" التي تعد من كبرى شركات الطيران منخفض التكلفة في أوروبا، ومقرها دبلن، مددت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 25 أكتوبر المقبل، مما يطيل غيابها بعد أن قالت في وقت سابق إنها ستعلق هذه الرحلات حتى سبتمبر المقبل.

ولا تزال شركات طيران أجنبية عديدة، إلى جانب "رايان إير"، متحفظة على استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل، حيث لم تُعلن معظمها عن مواعيد دقيقة للعودة، وسط استمرار تعليق غالبية الرحلات حتى نهاية يوليو على الأقل.

وكان مايكل أو ليري الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، ذكر أن الشركة "تفقد صبرها" بسبب الاضطرابات الأمنية في مطار بن جوريون في تل أبيب وربما تفكر في نقل الطائرات لخدمة وجهات بديلة.

وأضاف في أعقاب نشر نتائج العام بأكمله: "أعتقد أننا نفد صبرنا أيضًا مع إسرائيل .. الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب".

وكانت شركة إيزي جيت، وهي شركة عملاقة أخرى منخفضة التكلفة قد ذكرت أنها لم تقم بتشغيل رحلات جوية من وإلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023، إنها لن تستأنف عملياتها في مطار بن جوريون قبل 25 أكتوبر القادم.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية إيجه، وهي شركة الطيران الوطنية اليونانية، في وقت سابق من الأسبوع أنها ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثامن من سبتمبر المقبل.

في المقابل قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف إن 84 ألف إسرائيلي ما زالوا عالقين في الخارج، بعد أن عاد نحو 65 ألفاً بالفعل إلى إسرائيل في إطار عملية العودة الآمنة في أعقاب التصعيد مع إيران.