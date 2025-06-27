الخليج اليوم .. الكويت.. ضبط مليون قرص مخدر بحوزة مزور للجنسية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت الكويت كمية ضخمة من أقراص الكبتاغون المخدرة تقدر بنحو مليون قرص بحوزة شخص أسفرت إجراءات ضبطه عن التوصل إلى مستندات مزورة تبين عبرها حصوله على الجنسية الكويتية بطريقة غير مشروعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمعلومات دقيقة بشأن نشاط أحد المروجين والمتهمين في جلب وترويج المواد المخدرة، عبر كمين أمني محكم أسفر عن ضبطه متلبساً وبحوزته كمية كبيرة من مادة الكبتاغون المخدرة.

وأثناء عملية الضبط، أبدى المتهم مقاومة لرجال الأمن محاولاً عرقلة عملية القبض عليه، إلا أنه تمت السيطرة عليه وضبطه دون وقوع إصابات.

وباستكمال إجراءات التفتيش، عُثر داخل مسكن المتهم على مستندات مزورة تبيّن عبرها حصوله على الجنسية الكويتية بطريقة غير مشروعة.

وعلى ضوء ذلك، جرى تشكيل فريق مشترك من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة مباحث شؤون الجنسية، لاستكمال التحقيقات المتعلقة بجريمة تزوير الجنسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وجددت وزارة الداخلية الكويتية التأكيد على أن حملات مكافحة المخدرات لن تتوقف، وفق نهج أمني متكامل يهدف إلى حماية المجتمع والتصدي بكل حزم لمن تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة أفراده.