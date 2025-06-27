الخليج اليوم .. السعودية: البدء بتنفيذ تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بشرط المغادرة خلال 30 يوماً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية البدء بتنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية خلال 30 يومًا، اعتبارًا من 1447/1/1هـ، وذلك بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، بالتقديم عبر خدمة تواصل في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر".

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المديرية العامة للجوازات لتسهيل الإجراءات النظامية للزائرين داخل السعودية، وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم ومغادرة البلاد بطريقة منظمة وقانونية، بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمبادرات سابقة أطلقتها الجهات المختصة، تهدف إلى معالجة أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والزيارة، والحد من التكدس النظامي والسكاني، وضمان مغادرة الزائرين المنتهية تأشيراتهم بإجراءات مخففة، شريطة الالتزام بالسداد والمغادرة خلال المهلة المعلنة.

كما تعكس هذه المبادرة حرص وزارة الداخلية ممثلةً في الجوازات على تعزيز مفاهيم الامتثال لأنظمة الإقامة، وتحقيق التوازن بين الإجراءات التنظيمية والجانب الإنساني، عبر منح مهلة لتسهيل المغادرة النهائية دون تحميل المخالفين أعباء إضافية أو عقوبات لاحقة، حال الالتزام بالمهلة والضوابط.