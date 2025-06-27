شكرا لقرائتكم خبر عن كاتس يؤيد دعوة ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد: إنه على حق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الإسرائيل يسرائيل كاتس إن الجيش دمر أكثر من 50% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية خلال الهجوم عل إيران الذى استمر 12 يوما .

وحذر كاتس - في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية - من إنه "إذا حاول الإيرانيون إنتاج أسلحة نووية في المستقبل، فسيتعرضون للهجوم مجددًا"، مضيفا أن إسرائيل دمرت قدراتهم التي امتلكوها على مدى عقود.

وعن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد ، أعرب كاتس عن تأييده لدعوة ترامب قائلا: "إنه على حق، كان ينبغي إلغاء هذه المحاكمة منذ وقت طويل".

كما اعتبر أن حركة حماس غير مستعدة لصفقة شاملة تفرج فيها عن جميع المحتجزين في غزة. وقال: "نريدهم أن يوافقوا على اقتراح (المبعوث الأمريكي) ويتكوف بالإفراج عن نصف الأحياء ونصف القتلى الآن، ومناقشة الأمر لمدة 60 يومًا وإطلاق سراح الرهائن الآخرين. الآن، ينتقل الضغط إلى غزة بالقوة التي جلبتها إسرائيل من إيران".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم أنه تم القضاء على أكثر من 30 قائدا في المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية خلال الحرب بين الجانبين .

وأضاف الجيش أنه استهدف العشرات من مقار القيادة العسكرية الإيرانية على مدار 12 يوما من الحرب، مشيرا إلى تدمير 15 طائرة إيرانية واستهداف 6 مطارات والقضاء على المئات من عناصر القوات العسكرية، كما تم تدمير نحو 50% من مخزون المنصات الصاروخية واستهداف أكثر من 80 منصة صواريخ أرض جو.