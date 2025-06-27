شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرة في نيويورك للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر المئات من النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية في مدينة نيويورك، رافعين شعارات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وجابت التظاهرة شوارع المدينة، وردد المشاركون الهتافات المنددة باستمرار جرائم الاحتلال، وبالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مطالبين بإدخال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء القطاع كافة.