شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلى المتواصلة على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى خيمة تؤوى نازحين فى المواصى غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية حسبما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد الطبيب أيمن سليمان أبو طير، وابنة أخيه أميرة محمد أبو طير، جراء قصف الاحتلال خيمة في شارع 5 بالمواصي، ليلتحق بوالدته وزوجته وأطفاله الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع، وصول جثمان شهيد و43 إصابة جراء استهداف الاحتلال، تجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، إلى جانب تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة لمنازل ومبان في المنطقة، وتفجير "روبوتات" مفخخة في محيط شارع مسعود شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مدينة خان يونس، بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومبان شمال المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.