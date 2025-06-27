شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات الأمريكية على السودان تدخل اليوم حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل عقوبات أمريكية جديدة على السودان حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في صراعها مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024.

وأدرج الموقع الرسمي "للسجل الاتحادي" الأمريكى إخطاراً عاماً بشأن سريان العقوبات صباح الخميس، تحت تصنيف (غير منشور) وتاريخ نشره الجمعة 27 يونيو 205.

وقال الإخطار الذي جاء بتوقيع المسؤول الرفيع الذي يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إن حكومة السودان انتهكت القانون الدولي باستخدام هذه الأسلحة، وذلك بموجب المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991.

وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان، بالإضافة إلى منع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

ومع ذلك قررت وزارة الخارجية الأمريكية التنازل جزئياً عن بعض هذه العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية، وتراخيص تصدير المواد المدرجة في قائمة الذخائر الأمريكية (USML)، وترخيص السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي، مؤكدة أن هذا التنازل ضروري للمصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة.

من جانبها، استنكرت الحكومة السودانية بشدة القرار الأمريكى، متهمة واشنطن بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق وفبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب بشأن الأوضاع في السودان.

ورغم هذا الاستنكار، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً في 29 مايو الماضي، أعلنت فيه أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في هذه المزاعم. ومع مرور أكثر من شهر على تشكيل هذه اللجنة، لم يصدر عنها أي بيان حتى الآن.

يُذكر أن الإخطار الأمريكى الرسمي الذي يحدد العقوبات سيُنشر في السجل الفيدرالي الجمعة بتاريخ 27 يونيو 2025، وسيكون متاحاً عبر الإنترنت.