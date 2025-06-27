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الصحة العالمية تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع مارس الماضى

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الصحة العالمية تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع مارس الماضى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس، أن المنظمة سلمت شحنتها الطبية الأولى إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي.


وقال أدهانوم ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم ، " إن الشاحنات التسع، التي حملتها، تمثل قطرة في محيط" ، في إشارة منه إلى أنها غير كافية بالنظر لاحتياجات قطاع غزة.


وأضاف : "إن تسع شاحنات محملة بإمدادات طبية أساسية و2000 وحدة دم و1500 وحدة بلازما عبرت إلى قطاع غزة ، وسيتم توزيع هذه الإمدادات على المستشفيات ذات الأولوية في غضون أيام".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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