الخليج اليوم .. مسؤول أميركي: علاقة الرئيس ترامب بولي العهد السعودي مفتاح استقرار المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عدَّ المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، في حديث خاص لـ"العربية/ الحدث" أن العلاقة التي تربط بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مفتاح استقرار المنطقة.

ووصف المسؤول الأمريكي الذي يزور الرياض الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة بالشراكة التاريخية والفريدة، وأكد في الوقت ذاته أن الرياض وواشنطن تعملان معاً للقضاء على الإرهاب، معتبراً في سياق مغاير أن النمو الذي تشهده السعودية بأنه مثال رائع على التطور.

إلى ذلك، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أثناء زيارته الأخيرة إلى السعودية، قال في وقت سابق "إن واشنطن ستجعل علاقاتها بالرياض أقوى"، مبيناً أن مستقبل الشرق الأوسط يبدأ من السعودية، واصفاً علاقته بالأمير محمد بن سلمان بالعلاقة الجيدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أثناء زيارته الأخيرة إلى السعودية، أكد "إن واشنطن ستجعل علاقاتها بالرياض أقوى"، معتبرا أن مستقبل الشرق الأوسط يبدأ من السعودية، واصفاً علاقته بالأمير محمد بن سلمان بـالعلاقة الجيدة.