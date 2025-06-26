شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدين هجوم المستوطنين على قرية كفر مالك بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت القنصلية البريطانية في القدس عن إدانتها هجمات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، و"خصوصا قرية كفر مالك التي استشهد فيها 3 فلسطينيين".
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "قلقون من تصاعد العنف بالضفة وندين هجمات المستوطنين على الفلسطينيين".
وأضاف "ندعو إسرائيل لحماية المدنيين بالضفة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز