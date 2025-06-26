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بريطانيا تدين هجوم المستوطنين على قرية كفر مالك بالضفة الغربية

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بريطانيا تدين هجوم المستوطنين على قرية كفر مالك بالضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - أعربت القنصلية البريطانية في القدس عن إدانتها هجمات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، و"خصوصا قرية كفر مالك التي استشهد فيها 3 فلسطينيين".

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "قلقون من تصاعد العنف بالضفة وندين هجمات المستوطنين على الفلسطينيين".

وأضاف "ندعو إسرائيل لحماية المدنيين بالضفة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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