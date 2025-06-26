شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدين هجوم المستوطنين على قرية كفر مالك بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت القنصلية البريطانية في القدس عن إدانتها هجمات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، و"خصوصا قرية كفر مالك التي استشهد فيها 3 فلسطينيين".

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "قلقون من تصاعد العنف بالضفة وندين هجمات المستوطنين على الفلسطينيين".

وأضاف "ندعو إسرائيل لحماية المدنيين بالضفة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات".