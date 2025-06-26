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استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مركبة بخان يونس

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استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مركبة بخان يونس

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القاهرة - سامية سيد -  استشهد 5 فلسطينيين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مركبة في خان يونس.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات الاحتلال قصفت مركبة، في منطقة مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.


وقالت مصادر طبية، إن 62 فلسطينيا، استشهدوا، في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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