شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مركبة بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مركبة في خان يونس.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات الاحتلال قصفت مركبة، في منطقة مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.



وقالت مصادر طبية، إن 62 فلسطينيا، استشهدوا، في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.