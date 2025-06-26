شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيا فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على دير البلح وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 12 فلسطينيا، ظهر اليوم الخميس، فى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى المسير مجموعة فلسطينيين فى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة، بعدما قصفت بالطيران المسير مجموعة فلسطينيين قرب مفترق البركة في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيا على الفور، وإصابة آخرين.

وفى وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، بينهم 3 من منتظري المساعدات في مدينة رفح جنوب القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن فلسطينية استشهدت إثر قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط مفترق "السنافور" بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين قرب مركز لتوزيع المساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.