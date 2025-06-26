شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب بآليات فاعلة للوقف الفورى لعدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بآليات عمل دولية فاعلة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة فوراً، فى ظل إمعان الحكومة الإسرائيلية استخدام التجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات واستخدامها كسلاح حرب.

وحذرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - من استمرار قوات الاحتلال تعميق جرائم تدمير ما تبقى من منازل ومنشآت في قطاع غزة، بشكل يترافق مع استمرار عمليات القتل اليومية التي تستهدف أكثر من 2 مليون فلسطيني لا يجدون أي مأوى آمن، وقد أجبرتهم قوات الاحتلال على النزوح لمساحة لا تتجاوز 18% من قطاع غزة، لتفاقم من معاناتهم اليومية ودفعهم نحو التهجير بأشكاله المختلفة.

وشددت "الخارجية الفلسطينية" مجدداً على أن عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة غير مبرر، وأن سرعة إنفاذ القانون الدولي هو المسار الحقيقي لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.