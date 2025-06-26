شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكية جدة": هلال العام الهجرى الجديد يزين السماء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزين هلال شهر محرم لعام 1447هـ، السماء مساء اليوم الخميس، منخفضًا فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس، في مشهد بديع ينتظره هواة الفلك في الوطن العربي، ويمثل فرصة مثالية للتصوير الفلكي والتأمل بالعين المجردة.

من جانبه، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية وأصبح أعلى في السماء، وسواء استخدم الراصد المنظار أو العين المجردة فسيتمكن من ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بضوء خافت وهو ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة تُعرف باسم القمر الجديد يحتضن القمر القديم.



وقال: "مع استمرار حركة القمر شرقًا في مداره حول الأرض سيتغير موقعه يوميًا في السماء بالنسبة إلى النجوم والكواكب، وهذه الحركة تجعل منه دليلًا ممتازًا لتحديد مواقع الأجرام السماوية وخاصة الكواكب اللامعة والنجوم البارزة خلال الأسابيع القليلة القادمة".



وأكد أبو زاهرة هذه الليالي من الشهر القمري فرصة لرصد الأجسام الخافتة مثل: المجرات البعيدة والعناقيد النجمية (المفتوحة والكروية) والسدم الكونية، حيث يوفر غياب وهج القمر الساطع سماءً حالكة الظلمة تعزز من وضوح هذه الأهداف العميقة.



ويوافق اليوم الخميس غرة شهر محرم وبداية العام الهجرى الجديد 1447، وقد تم تغيير كسوة الكعبة؛ إيذانًا بدخول العام الهجري الجديد 1447.

وبالتزامن مع ميلاد العام لجديد، يطوف المعتمرون حول الكعبة المشرفة ، في مشهد مهيب وسط انسياب آلاف المعتمرين بقلوب خاشعة وخطى هادئة، بعد أن كُسيت الكعبة أمس بثوبها الجديد.