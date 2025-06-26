شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 44 فلسطينيا إثر القصف الإسرائيلى لعدة مناطق فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الشهداء فى قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، إلى 44 شهيدا جراء غارات وقصف الاحتلال الإسرائيلى عدة مناطق فى قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 27 مواطنا استشهدوا في غزة، كما استشهد 14 آخرين في محافظة خان يونس، وثلاثة في المحافظة الوسطى.

وأشارت إلى أنه من بين الشهداء، أربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين فى حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومواطنة إثر قصف مدفعي استهدف محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وثلاثة إثر قصف الاحتلال جباليا البلدة شمال قطاع غزة .

وأضافت أن مواطنا استشهد في قصف مدفعي للاحتلال على وادى السلقا شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,156 والإصابات إلى 132,239 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 .