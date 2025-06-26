شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون الدينية بالحرمين: 4 ملايين مستفيد من خدمات الحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن عدد المستفيدين من مبادرات وبرامج الرئاسة في موسم الحج تجاوز أربعة ملايين مستفيد، مبينًا أنه أقيم أكثر من ثلاثة آلاف حلقة قرآنية في الحرمين الشريفين خلال الموسم نفسه، كما وزعت الرئاسة ما يقارب مليون نسخة من المصحف الشريف والكتب الدينية المترجمة، إضافة إلى توزيع نحو مئة وسبعين ألف هدية متنوعة شملت سجادات صلاة ومظلات يدوية.

وأشار إلى أن الرئاسة دشنت في موسم الحج مسارًا إثرائيًا مخصصًا لترجمة خطبة عرفة الوسطية إلى 35 لغة عالمية؛ بهدف إيصالها إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم, ونفذت أكثر من (120) مبادرة إثرائية نوعية، وفعلت (10) مسارات شرعية وتوجيهية وتوعوية.



ذلك خلال الحفل الختامي للخطة التشغيلية لموسم الحج، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وعدد من القيادات الأمنية وشركاء النجاح الذى أقامته رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى.



وأكد السديس ، أن المملكة قدمت نموذجًا عالميًا مشرفًا لإدارة موسم الحج بامتياز.

